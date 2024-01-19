جزر الرّأس الأخضر أوّل منتخب يعبر للدور الثاني

أمسى منتخب جزر الرّأس الأخضر، الجمعة، أوّل فريق يحجز مقعدا في ثمن نهائي منافسة كأس إفريقيا بِكوت ديفوار.

وفازت جزر الرّأس الأخضر بِثلاثية نظيفة على منتخب الموزمبيق، لِحساب الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لـ “كان” 2024.

وانْتُظمت هذه المباراة بِمدينة أبيدجان، تحت إدارة حكم الساحة المغربي سمير القزاز.

وسجّل منتخب “القروش الزرقاء” ثلاثيته في الدقائق الـ 32 والـ 51 والـ 69، بِواسطة اللاعبين بيبي وريان منديز وكيفين بينا، على التوالي.

وفي لقاء آخر عن االفوج الثاني لُعبت وقائعه مساء الخميس، تعادلت مصر بِنتيجة (2-2) مع منتخب غانا.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- جزر الرّأس الأخضر 6ن

2- مصر 2ن

3- غانا 1ن

4- الموزمبيق 1ن

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النّهائي، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يلحق بهما، إذا حاز أفضل رتبة ثالثة، التي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

وعليه، تأهّلت جزر الرّأس الأخضر للدور ثمن النّهائي قبل الآوان.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُبرمجة الإثنين المقبل، تلعب جزر الرّأس الأخضر مع منتخب مصر، وتتبارى الموزمبيق مع المُنافس الغاني.