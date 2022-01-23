جزر القمر بدون حارس مرمى أمام الكاميرون

يتواجد منتخب جزر القمر في وضعية لا يحسد عليها قبل مباراته الاثنين أمام الكاميرون لحساب ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويفتقد منتخب جزر القمر، لحراسه الثلاثة قبل مواجهة الكاميرون، بسبب إصابة الحارسين علي أحمادا ومؤيد أوسيني بفيروس كورونا، وفي ظل الإصابة التي يعاني منها الحارس الأساسي سليم بن بوانا.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم في جزر القمر بموقع “تويتر”، إصابة 12 فردا بفيروس كورونا قبل لقاء الكاميرون، من بينهم أمير عبده مدرب الفريق.

وفي ظل توفر 11 لاعبا لمنتخب جزر القمر، وفي حال عدم تعافي الحارس الأساسي أو ظهور نتائج سلبية لتحاليل الحارسين علي أحمادا ومؤيد أوسيني، فمن الممكن أن يحل أي لاعب آخر محل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 على الأقل.

ويواجه منتخب جزر القمر، منتخب البلد المنظم الكاميرون سهرة الإثنين بداية من الساعة الثامنة، لحساب ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.