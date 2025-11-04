جزر المالديف تصدر قانونا صارما لأي شخص ولد بعد 2007!

أصبحت جزر المالديف أول دولة تفرض حظرا على التدخين على مستوى الأجيال، ما يجعل شراء وبيع التبغ غير قانوني لأي شخص وُلد بعد 1 جانفي 2007.

دخل الحظر حيز التنفيذ يوم السبت في أرخبيل جنوب آسيا، “مُمثلا إنجازا تاريخيًا في جهود الدولة لحماية الصحة العامة وتعزيز جيل خالٍ من التبغ”، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.

وأضافت أن هذا الإجراء “يجعل جزر المالديف أول دولة في العالم تُطبّق حظرًا وطنيًا على التبغ على مستوى الأجيال”.

يتسبب التدخين في أكثر من 7 ملايين حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

واعتبارًا من عام 2021، استخدم أكثر من ربع سكان جزر المالديف البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و69 عامًا) التبغ، وفقًا لمسح وطني.

وكان هذا المعدل ضعف المعدل تقريبًا للمراهقين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا.

بالمقارنة، استخدم ما يقرب من 20% من البالغين في الولايات المتحدة التبغ في عام 2022، وكان ما يقرب من 12% من البالغين في المملكة المتحدة مدخنين في عام 2023.

على الرغم من أن جزر المالديف هي أول دولة تُصدر مثل هذا الحظر، فقد نوقشت مقترحات مماثلة – وكادت أن تُفرض – في أجزاء أخرى من العالم.

كادت نيوزيلندا أن تفرض قرارا مشابهًا في عام 2022، عندما أقرت الحكومة حظرًا عالميًا رائدًا على التدخين كان من شأنه أن يحظر بيع التبغ لأي شخص ولد بعد 1 جانفي 2009.

لكن الحظر، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024، لم يُنفذ أبدًا، وبعد مرور عام واحد فقط على إقرار مشروع القانون، تم التراجع عنه للمساعدة في دفع تكاليف التخفيضات الضريبية، مما أثار غضب مسؤولي الصحة العامة وجماعات مكافحة التبغ، وفق ما أشار إليه موقع edition.cnn.