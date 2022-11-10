جسدت منى زكي شخصيتها في مسلسل رمضاني.. مصرية تطالب بمليون جنيه
اشترطت سيدة مصرية على أسرة مسلسل “تحت الوصايا” تعويضا بمليون جنيه لتجسيد سيرتها الذاتية من طرف الفنانة منى زكي.
وقالت الحاجة صيصة، إنه لم يتم التواصل معها من قبل فريق عمل المسلسل، وفي حال تجاهلها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد صناعه، وفق موقع “مصر الآن”.
كما طلبت السيدة المصرية، التي أثارت قصة كفاحها إعجاب المصريين، زيارة الفنانة منى زكي في الأقصر والاستماع لقصتها قبل البدء في تجسيد قصة حياتها.
منى زكي ستجسّد في رمضان القادم قصة هذه السيدة العصامية ‘الحاجة صيصة’ 👇🏻التي حازت على جائزة الأم المثالية عن مدينة الأقصر عام 2015 في عملٍ درامي مكون من 15 حلقة. تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير. https://t.co/KUyNRz0ZTF pic.twitter.com/acWb4KWjrW
— H a s a n | أرخميدس (@Ar5imeds_) November 5, 2022
وتعتبر الحاجة صيصة نموذجا للمرأة المصرية المكافحة التي وقفت أمام الصعاب من أجل تربية ابنتها بعد رحيل زوجها.
🔴 الحاجة «صيصة» تقاضي منتجي مسلسل #منى_زكي الجديد.. وتدعو الفنانة لزيارتها بالأقصرhttps://t.co/YhIS6BxlDj pic.twitter.com/4uJdNmbI4x
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 8, 2022
بدأت قصتها بعد رحيل زوجها وهي في ريعان شبابها، تاركا لها ابنتها الوحيدة، فكان عليها أن تتحدى ظروفها القاسية وتخرج لسوق العمل كي تنفق على ابنتها وتوفر لها ما تحتاج إليه.
امتهنت الحاجة صيصة العديد من المهن التي لا يمارسها الا الرجال، حيث عملت في مجال رفع الحجارة ومواد البناء، والفلاحة، ومسح الأحذية، وخلعت ثوب الأنوثة وارتدت الجلباب الصعيدي، وتعاملت مع الرجال على أنها رجل.
لماذا اضطرت هذه المرأة لارتداء زي الرجال على مدار أكثر من 40 عاماً؟ تعرفوا على حكاية الحاجة صيصة في #قصة_إنسان pic.twitter.com/96v0Awv1jf
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 3, 2021
وقد كرمت صيصة من الرئيس السيسسي الذي منحها لقب الأم المثالية، تقديرا لمشوار كفاحها مع ابنتها التي حرصت على تعليمها وزواجها إلى أن أصبحت ربة منزل.