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جسدت منى زكي شخصيتها في مسلسل رمضاني.. مصرية تطالب بمليون جنيه

جواهر الشروق
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جسدت منى زكي شخصيتها في مسلسل رمضاني.. مصرية تطالب بمليون جنيه
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السيدة المصرية والفنانة منى زكي التي تجسد شخصيتها في المسلسل

اشترطت سيدة مصرية على أسرة مسلسل “تحت الوصايا” تعويضا بمليون جنيه لتجسيد سيرتها الذاتية من طرف الفنانة منى زكي.

وقالت الحاجة صيصة، إنه لم يتم التواصل معها من قبل فريق عمل المسلسل، وفي حال تجاهلها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد صناعه، وفق موقع “مصر الآن”.

كما طلبت السيدة المصرية، التي أثارت قصة كفاحها إعجاب المصريين، زيارة الفنانة منى زكي في الأقصر والاستماع لقصتها قبل البدء في تجسيد قصة حياتها.

وتعتبر الحاجة صيصة نموذجا للمرأة المصرية المكافحة التي وقفت أمام الصعاب من أجل تربية ابنتها بعد رحيل زوجها.

بدأت قصتها بعد رحيل زوجها وهي في ريعان شبابها، تاركا لها ابنتها الوحيدة، فكان عليها أن تتحدى ظروفها القاسية وتخرج لسوق العمل كي تنفق على ابنتها وتوفر لها ما تحتاج إليه.

امتهنت الحاجة صيصة العديد من المهن التي لا يمارسها الا الرجال، حيث عملت في مجال رفع الحجارة ومواد البناء، والفلاحة، ومسح الأحذية، وخلعت ثوب الأنوثة وارتدت الجلباب الصعيدي، وتعاملت مع الرجال على أنها رجل.

وقد كرمت صيصة من الرئيس السيسسي الذي منحها لقب الأم المثالية، تقديرا لمشوار كفاحها مع ابنتها التي حرصت على تعليمها وزواجها إلى أن أصبحت ربة منزل.

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