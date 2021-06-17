جعبوب يرافع لصالح العمال الفلسطيين في منظمة العمل الدولية

دعا وزير العمل والضمان الإجتماعين الهاشمي جعوب، منظمة العمل الدولية إلى تأدية كامل مسؤوليتها اتجاه العمال الفلسطينيين.

وأكد الوزير، في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة العامة لأشغال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، مساء الأربعاء، أن “الحديث عن العمل اللائق لا يستقيم إلا إذا أدت منظمة العمل الدولية كامل مسؤوليتها، خاصة فيما يتعلق بحماية العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.

كما جدد جعبوب “تضامن الجزائر التام واللامشروط ووقوفها الدائم إلى جانب العمال الفلسطينيين في كفاحهم البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

من جهةأخرى، ألح الوزير على ضرورة بناء تصور جديد وفعال للتصدي لتداعيات جائحة كورونا والتحضير لإعادة بعث إنعاشٍ اقتصاديٍ يتماشى وأهدف التنمية المستدامة والعمل اللائق في إطار إحترام حقوق الإنسان والبيئة.

وأوضح المتحدث أن الجزائر تُولي “أهمية قصوى لتفعيل الحوار الاجتماعي وترقية روح المشاركة والشراكة للوصول إلى توافق دائم من شأنه الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان القدرة التنافسية للمؤسسات”.

الجزائر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لـ 3 سنوات

تم، الإثنين، انتخاب الجزائر من قبل مؤتمر العمل الدولي، كعضو عن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات الممتدة من جوان 2021 الى جوان 2024.

وأفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي “تحصلت بلادنا على 208 صوتا من الهيئة الانتخابية لفريق الحكومات وهذا بمناسبة أشغال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بجنيف سويسرا” .

و أوضح المصدر ذاته أن “الجزائر ستشارك في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كعضو مناوب بصفة مقعد “عائم” الذي يمنح بالتناوب بين إفريقيا والأمريكتين عند كل عهدة”.

وأضاف البيان “يعتبر هذا الانتخاب مكسبا هاما للجزائر في هذا المحفل الدولي و اعترافا من طرف الدول الأعضاء بالدور الريادي لبلادنا داخل منظمة العمل الدولية و تنويها بجهودها في ترقية أجندة العمل اللائق و العدالة الاجتماعية”.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة هو “الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية ويمارس نوعين من الوظائف: وظيفة رقابية لمكتب العمل الدولي، و عدد معين من الوظائف المحددة المتعلقة بسير منظمة العمل الدولية وبالمسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية”.