جعبوب يناقش تداعيات كورونا على عالم الشغل في مؤتمر العمل الدولي

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، بداية من اليوم الخميس، في أشغال الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولي، لمناقشة العديد من الملفات أهمها تداعيات فيروس كورونا على عالم الشغل.

وأوضح بيان للوزارة، أن الوفد الجزائري المشارك في هذا اللقاء الذي ينظم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، يتشكل من “ممثلين عن الوزارة ونقابات العمال وأصحاب العمل”.

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الدورة “مناقشة العديد من المسائل التقنية، لاسيما تلك المتعلقة بتعامل منظمة العمل الدولية مع جائحة كوفيد-19 ومناقشة تأثيرات هذه الأزمة الصحية على عالم الشغل، إضافة إلى برنامج المنظمة وميزانيتها للفترة 2022/2023 وكذا ملف الحماية الاجتماعية والتقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية أثناء الجائحة”.

كما سيتم خلال هذه الدورة “مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضعية العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في سياق يعرف التنديد والاستنكار الدولي بالعدوان والتجاوزات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق العمال والشعب الفلسطيني”.

وأشار البيان إلى أن مؤتمر العمل الدولي يجري هذه السنة “استثنائيًا” على ثلاث مراحل “نظرًا للترتيبات الصحية الخاصة المعتمدة للوقاية من انتشار جائحة كوفيد-19”.

وفي هذا الإطار، “جاءت المرحلة الأولى بتاريخ 20 ماي 2021 وخصصت لعقد الجلسة الافتتاحية وكذا تنصيب أعضاء مكتب المؤتمر وتشكيلة اللجان الدائمة والفنية، أمّا المرحلة الثانية فتعقد من 3 إلى 19جوان الجاري ويتم خلالها دراسة جميع القضايا المدرجة في جدول الأعمال، في حين تعقد المرحلة الثالثة في الفترة من 25 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2021، حيث سيتم خلالها مناقشة ملف عدم المساواة في عالم الشغل والتدريب والمهارات والتعلم مدى الحياة”.