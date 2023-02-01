جعفر.. ابن أخ مايكل جاكسون يجسد شخصيته في فيلم جديد

يستعد جعفر جاكسون، نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون لتجسيد شخصية عمه في فيلم جديد يكشف الكثير من الأسرار.

وقال استوديو (لايونزجيت) في بيان، الإثنين، إن فيلم “مايكل” يضطلع بمهمة استكشاف “الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب” وأحد أشهر الشخصيات في هذا الكوكب.

وأوضح أن الفيلم سيتناول “جميع جوانب” حياته وأبرز عروضه التي وضعته على طريق التحول إلى “أيقونة في عالم الموسيقى”.

الفيلم من إخراج أنطوان فوكوا وإنتاج جراهام كينج، اللذان قالا إن جعفر جاكسون، لديه قدرة فطرية على تجسيد شخصية عمه.

وقال كينج في بيان صحفي: “كان من الواضح أنه الشخص الوحيد المؤهل للقيام بهذا الدور”.

ووفقًا لصحيفة الغارديان، فإن جعفر هو ثاني أصغر أبناء شقيق مايكل جيرمين جاكسون عضو في فرقة جاكسون 5. مغني وكاتب أغان.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يصور فيها الشاب البالغ من العمر 26 عامًا فيلمًا كبيرًا.

كان جعفر يغني ويرقص منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره وقد أظهر موهبته من خلال أعمال لفنانين مثل Sam Cooke وMarvin Gaye، بالإضافة إلى أغانيه الأصلية.

عبر جعفر على تويتر، عن امتنانه لهذه الفرصة حيث نشر صورة لنفسه وهو يقوم بتقليد مايكل جاكسون أمام المرايا في الاستوديو.

وكتب: “أشعر بالتواضع والشرف لإحياء قصة عمي مايكل، لجميع المعجبين في جميع أنحاء العالم، سأراكم قريبًا”.

من جانبها، والدة مايكل جاكسون، كاثرين جاكسون سعيدة أيضا باحتمال أن يلعب حفيدها دور ابنها الراحل على الشاشة، جعفر يجسد ابني، إنه لأمر رائع أن نراه يواصل إرث جاكسون لفناني الأداء”.

ولم يتطرق لايونزجيت بشكل مباشر إلى أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في قصة جاكسون وهي محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال في عام 2005.

وفي تلك السنة، برأت هيئة محلفين في كاليفورنيا جاكسون في قضية الاعتداء الجنسي على صبي يبلغ من العمر 13 عاما.

كان جاكسون نجما وهو في مرحلة الطفولة مع فرقة البوب الخاصة بعائلته (جاكسون 5) التي انطلق منها في مسيرته المهنية الفردية التي جعلته أحد أشهر الأشخاص في زمنه قبل وفاته في عام 2009 عن عمر ناهز الـ50 عاما.