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كشف عن جديده السينمائي من خلال الشروق نيوز

جعفر قاسم: سننجز فيلما عن التجارب النووية في رقان”

نادية شريف
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كشف المخرج الجزائري جعفر قاسم، الخميس، عن جديده السينمائي من خلال الشروق نيوز، حيث قال بأنه سينجز فيلما عن التجارب النووية في رقان.

وقال قاسم أثناء حلوله ضيفا في حصة “أما بعد” التي تقدمها الصحفية آسيا شلابي أنه مهتم بأحداث رقان التي لا يعرفها الكثير من الجزائريين.

وأضاف: “التجارب النووية في صحراء الجزائر في الستينيات قبل الاستقلال وحتى لليوم لا تزال آثارها في رقان يهمني يشوفها المشاهد ماشي كتاريخ ولكن كفن”.

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