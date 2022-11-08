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الشروق العربي
يحمل عنوان مبدئي هو "يوميات عائلة مسوس"..

جعفر قاسم ومروان قروابي في سيتكوم رمضاني جديد !!

رابح علاوة
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جعفر قاسم ومروان قروابي في سيتكوم رمضاني جديد !!

بعدما خرج من سباق رمضان 2022، عاد الحديث عن سيتكوم المخرج جعفر قاسم والفكاهي مروان قروابي للواجهة.

وحتى الآن لم يُعرف بعد إن كان السيتكوم الجديد الذي يحمل عنوانا مؤقتا هو “يوميات عائلة مسوس” هو ذاته الذي كان يتم التحضير له العام الماضي مع قناة “سميرة TV”، وكان مرشح له كل من مروان قروابي وعثمان بن داود ويامنة ورابح أمين وأنيس الحراشي، والمقتبس من سلسلة “le prince de bel air” للنجم الأمريكي ويل سميث.

هذا وصاحبت هذا المشروع العديد من العراقيل والظروف التي حالت دون انجازه، من بينها إصابة جعفر قاسم بالكورونا خلال تواجده خارج الجزائر، ليغيب “قاسم” عن السباق الرمضاني 2022 بعد تأجيل الموسم الرابع من مسلسل “عاشور العاشر” تاركا حلبة المنافسة على الفكاهة الرمضانية لأعمال أخرى في مقدمتها الموسم الرابع من “دقيوس ومقيوس” و”حب لملوك” وأعمال أخرى على غرار “في التسعين2″ و”دوّار السوس” وغيرها.

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