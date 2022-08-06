جعفر قاسم يتحدث عن عودة صالح أوقروت لبطولة “عاشور العاشر”

لمّح المخرج والمنتج السينمائي والتلفزيوني جعفر قاسم إلى إمكانية بعث موسم جديد من سلسلة “عاشور العاشور”. على أن يعود الممثل صالح أوقروت إلى بطولتها.

جاء ذلك في معرض حديث المخرج في حوار صحفي، حول ما تمّ تداوله عن وجود خلافات بينه وبين الممثل الذي يقضي فترة علاج طويلة بفرنسا، بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وقال قاسم في الحوار الذي أدلى به لصحيفة “النصر” المحلية:”من يروّجون لهذه الإشاعات هم أعداء الفن. وستكون إجابتي عليهم بعمل ضخم سيجمعني مع صالح أوقروت مستقبلا”.

ولم يستبعد مخرج فيلم هيليوبوليس التاريخي في هذا الصدد، أن “تُبعث سلسلة عاشور العاشر في جزء جديد”، مع عودة صالح أوقروت إلى بطولة السلسلة.

كما طمأن جعفر قاسم محبّي الفنان بخصوص حالته الصحية، حيث أكّد عن الزيارة التي أجراها إلى “صويلح” في فرنسا، بأنه “بصحة أفضل مما كان عليه”، وأنه يتماثل للشفاء.

وبدأ بثّ أولى حلقات سلسلة “عاشور العاشر” على قناة الشروق، في رمضان 2015. كما احتضنت نفس القناة الموسم الثاني من السلسلة الكوميدية في 2017. قبل أن تنتقل في موسمها الثالث إلى التلفزيون العمومي، في غياب البطل أوقروت.