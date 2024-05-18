-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

جلال صفية تتأهل إلى الألعاب البارالمبية

عمر سلامي
  • 20
  • 0
جلال صفية تتأهل إلى الألعاب البارالمبية
أرشيف
جلال صفية

اقتطعت البطلة الجزائرية جلال صفية تأشيرة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتأهلت جلال صفية إلى الألعاب البارالمبية، في اختصاص رمي القرص فئة ف57.

وحلت البطلة الجزائرية، في المركز الرابع برمية قدرها 30 متر 49 سنتمتر ضمن فعاليات البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الجارية بمدينة كوبي اليابانية.

ويشارك المنتخب الجزائري بـ 20 رياضيا من بينهم 6 سيدات في موعد كوبي، الذي يهدف فيه جميع المشاركون إلى تحقيق تأشيرات إضافية مؤهلة للألعاب البارالمبية.

مقالات ذات صلة
طواف الجزائر.. الإريتيري هاغوسنن يفتك القميص الأصفر

طواف الجزائر.. الإريتيري هاغوسنن يفتك القميص الأصفر

عيسى ماندي لم يلعب دقيقة واحدة منذ 21 أفريل

عيسى ماندي لم يلعب دقيقة واحدة منذ 21 أفريل

“الفيفا” تتراخى في مُعاقبة الصّهاينة

“الفيفا” تتراخى في مُعاقبة الصّهاينة

قطر تستضيف بطولة كأس العرب في ثلاث نسخ متتالية

قطر تستضيف بطولة كأس العرب في ثلاث نسخ متتالية

الكشف عن الكرة الرسمية لمبارتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الكشف عن الكرة الرسمية لمبارتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الهاتف المحمول ممنوع أثناء مسابقة وكلاء اللاعبين

الهاتف المحمول ممنوع أثناء مسابقة وكلاء اللاعبين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد