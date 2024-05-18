جلال صفية تتأهل إلى الألعاب البارالمبية

اقتطعت البطلة الجزائرية جلال صفية تأشيرة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتأهلت جلال صفية إلى الألعاب البارالمبية، في اختصاص رمي القرص فئة ف57.

وحلت البطلة الجزائرية، في المركز الرابع برمية قدرها 30 متر 49 سنتمتر ضمن فعاليات البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الجارية بمدينة كوبي اليابانية.

ويشارك المنتخب الجزائري بـ 20 رياضيا من بينهم 6 سيدات في موعد كوبي، الذي يهدف فيه جميع المشاركون إلى تحقيق تأشيرات إضافية مؤهلة للألعاب البارالمبية.