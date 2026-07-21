جلاوي يؤكد تعزيز أداء مجمع إنجاز السكك الحديدية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، أشغال الجمعية العامة العادية لمجمع إنجاز السكك الحديدية (GCF)، والتي خُصصت للمصادقة على الحسابات الاجتماعية للمجمع لسنة 2025، واستعراض حصيلة نشاطاته ونتائجه المالية والتقنية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الأداء والنجاعة في التسيير لمواكبة مشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية.

وشهد الاجتماع، الذي انعقد بمقر الوزارة، حضور أعضاء الجمعية العامة الممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية، والصناعة، إلى جانب محافظي الحسابات.

وتناول الاجتماع دراسة والمصادقة على الحسابات الاجتماعية للمجمع بعنوان السنة المالية 2025، إلى جانب تقييم مختلف المؤشرات المرتبطة بالأداء المالي والتقني، واستعراض حصيلة النشاطات المسجلة خلال الفترة ذاتها.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة تحسين الأداء وتعزيز النجاعة في التسيير، بما يمكّن المجمع من الاضطلاع بمهامه في إنجاز وتطوير شبكة السكك الحديدية، وإجراء الدراسات والمراقبة التقنية، ومرافقة تجسيد مشاريع البنية التحتية وفق معايير الجودة والفعالية، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ويُعد مجمع إنجاز السكك الحديدية (GCF) قطبًا وطنيًا في مجال البنية التحتية والمنشآت السككية، إذ يضم أربع شركات عمومية متخصصة توفر تكاملًا بين الخبرة الهندسية والإنجاز الميداني لخدمة مشاريع السكك الحديدية الكبرى.

ويضم المجمع الشركة الوطنية لإنجاز البنية التحتية للسكك الحديدية (INFRARAIL)، والمؤسسة العمومية الجزائرية لإنجاز المنشآت القاعدية للسكك الحديدية (INFRAFER)، وشركة الدراسات التقنية وهندسة السكك الحديدية (SETIRAIL)، إضافة إلى شركة الهندسة وكهربة السكك الحديدية (RAIL ELECT)، التي تتولى مهام إنجاز خطوط السكك والمنشآت الفنية، وإعداد الدراسات التقنية، وكهربة الخطوط، وأنظمة الإشارة والاتصالات، ومرافقة مشاريع تحديث شبكة السكك الحديدية.