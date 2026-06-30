جلاوي يبحث مع سفير إسبانيا التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية

بحث استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مع سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر، راميرو فرنانديز باشيير، واقع وآفاق التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون بين الجزائر وإسبانيا في هذا المجال.

ووفقا لما أفادت به الوزارة جرى اللقاء مساء اليوم الثلاثاء، 30 جوان، بمقر الوزارة، بناء على طلب السفير الاسباني، حيث شكّل اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين.

وأكد الطرفان بالمناسبة “أهمية مواصلة التنسيق وتطوير الشراكات بين مكاتب الدراسات والهيئات والمؤسسات المختصة في البلدين، بما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعارف والتجارب، ويسهم في تجسيد مشاريع نوعية في مجال المنشآت القاعدية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.”