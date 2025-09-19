جلاوي يتدخل لتسوية عراقيل في توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء ومسؤولي القطاعات المعنيين

قرر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، “إنشاء خلية متابعة خاصة بسيرورة مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، تضم كافة الفاعلين من بينهم المديرة المركزية لتطوير المنشآت المينائية، ممثلة عن الوزارة، بهدف ضمان وتعزيز المتابعة الدقيقة والفعالة لمختلف مراحل الإنجاز”.

وجاء ذلك خلال ترؤس الوزير، الخميس بمقر دائرته الوزارية، اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم أشغال الورشات المتعلقة بإنجاز المشروع، المتضمن إنجاز رصيف منجمي في إطار مشروع الفوسفات المدمج، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدها الوزير، الأربعاء، مع الإطارات ومختلف مسيّري المجمعات والمؤسسات الوطنية تحت الإشراف والوصاية، من أجل متابعة مدى تجسيد المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع، لاسيما في مجال المنشآت القاعدية، وفقا للمصدر.

وحضر الاجتماع الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية، بصفته صاحب المشروع المفوض، إلى جانب تجمع جزائري-صيني لشركات الإنجاز يضم كل من شركة “كوسيدار” للأشغال العمومية، الشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية، ممثلين عن شركة الصين لهندسة الموانئ، إضافة إلى الرئيس المدير العام لمختبر الدراسات البحرية والرئيس المدير العام لشركة “ألفا بايب”.

وخلال هذا اللقاء، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية عرضا تقنيا مفصلا ودقيقا حول مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، بالإضافة إلى بعض العراقيل التي تمت مناقشتها في الاجتماع، حيث بادر الوزير بتقديم حلول فعالة لمعالجة العقبات المطروحة في سبيل تسريع وتيرة الأشغال واستكمال عملية الإنجاز وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء ومسؤولي القطاعات المعنيين بذات المشروع.

وفي هذا الإطار، التزم تجمع شركات الإنجاز بتوفير وتصنيع كافة المواد والمستلزمات المطلوبة في ظرف قياسي ومحدد، وبالكميات الكافية لضمان استمرارية الأشغال في ورشات المشروع بكامل طاقتها.

كما تعهد التجمع بضمان التنسيق “المحكم والدائم بين جميع الشركاء والعمل على إنجاز المشروع وتسليمه في الآجال التعاقدية المحددة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية”.

من جهة أخرى، تم التطرق، خلال اللقاء ذاته، إلى تحضير الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالزيارات الميدانية التي سيقوم بها الوزير بداية من الأسبوع المقبل للمشاريع الكبرى الجاري إنجازها وطنيا.