-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مثول 41 شخصًا أمام القضاء في فساد إستيراد مليون رأس ماشية
اقتصاد

جلاوي يترأس اجتماعا لتسريع أشغال الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية

الشروق أونلاين
  • 127
  • 0
جلاوي يترأس اجتماعا لتسريع أشغال الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية
وزhر, الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
عبد القادر جلاوي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت 11 جويلية، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيا لتقييم تقدم الأشغال ومتابعة وتيرة إنجاز، مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة – بلاد الحدبة، الممتد على مسافة 422 كلم، لاسيما على مستوى المقطع الرابط بين بوشقوف والدريعة الممتد على مسافة 121 كلم.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، قُدمت بالمناسبة عروض تقنية مفصلة حول مستوى تقدم الأشغال بمختلف الورشات، مدعمة بصور آنية عكست نسبة الإنجاز المحققة في مختلف مكونات المشروع، لاسيما أشغال التسطيح، والمنشآت الفنية.

ليسدي الوزير في ختام الاجتماع، جملة من التوجيهات والتعليمات العملية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز، من خلال ضبط رزنامة دقيقة لتسليم المنشآت الفنية تباعا بما يسمح بإطلاق أشغال وضع السكة الحديدية بشكل متواصل ودون انقطاع، مع تعزيز الورشات بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة، وضمان التنسيق الميداني المحكم بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم برزنامة العمل، بما يكفل استكمال المشروع وتسليمه في الآجال المحددة.

وشهد الاجتماع حضور الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة تجسيد الاستثمارات في السكك الحديدية، إلى جانب المدراء العامين للمؤسستين الصينيتين CCCC وCRBC المكلفتين بإنجاز مقطع بوشقوف–الدريعة، والذين تنقلوا خصيصا من جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في هذا الاجتماع والوقوف على مدى تقدم الأشغال ومناقشة السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز.

مقالات ذات صلة
الرئيس المدير العام لسوناطراك يؤكد على أهمية الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة بمنشآت الإنتاج

الرئيس المدير العام لسوناطراك يؤكد على أهمية الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة بمنشآت الإنتاج

الطلب على النفط يتعافى.. نمو بـ 1.2 مليون برميل في الربع الأخير

الطلب على النفط يتعافى.. نمو بـ 1.2 مليون برميل في الربع الأخير

بورصة الجزائر تستعد لإدراج شركتي “كرابسي” و”أيراد” هذا الأسبوع

بورصة الجزائر تستعد لإدراج شركتي “كرابسي” و”أيراد” هذا الأسبوع

15 غيغاواط في 9 سنوات.. رهان الجزائر على الطاقة الشمسية

15 غيغاواط في 9 سنوات.. رهان الجزائر على الطاقة الشمسية

ناسدا تعزز شراكاتها لإدماج المؤسسات المصغرة في السلاسل الصناعية

ناسدا تعزز شراكاتها لإدماج المؤسسات المصغرة في السلاسل الصناعية

“احتواء الدلاع على نسب مرتفعة من النترات”.. وزارة التجارة الداخلية تُفنّد

“احتواء الدلاع على نسب مرتفعة من النترات”.. وزارة التجارة الداخلية تُفنّد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد