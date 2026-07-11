جلاوي يترأس اجتماعا لتسريع أشغال الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت 11 جويلية، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيا لتقييم تقدم الأشغال ومتابعة وتيرة إنجاز، مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة – بلاد الحدبة، الممتد على مسافة 422 كلم، لاسيما على مستوى المقطع الرابط بين بوشقوف والدريعة الممتد على مسافة 121 كلم.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، قُدمت بالمناسبة عروض تقنية مفصلة حول مستوى تقدم الأشغال بمختلف الورشات، مدعمة بصور آنية عكست نسبة الإنجاز المحققة في مختلف مكونات المشروع، لاسيما أشغال التسطيح، والمنشآت الفنية.

ليسدي الوزير في ختام الاجتماع، جملة من التوجيهات والتعليمات العملية الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز، من خلال ضبط رزنامة دقيقة لتسليم المنشآت الفنية تباعا بما يسمح بإطلاق أشغال وضع السكة الحديدية بشكل متواصل ودون انقطاع، مع تعزيز الورشات بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة، وضمان التنسيق الميداني المحكم بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم برزنامة العمل، بما يكفل استكمال المشروع وتسليمه في الآجال المحددة.

وشهد الاجتماع حضور الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة تجسيد الاستثمارات في السكك الحديدية، إلى جانب المدراء العامين للمؤسستين الصينيتين CCCC وCRBC المكلفتين بإنجاز مقطع بوشقوف–الدريعة، والذين تنقلوا خصيصا من جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في هذا الاجتماع والوقوف على مدى تقدم الأشغال ومناقشة السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز.