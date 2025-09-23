جلاوي يتفقد مشروع الخط المنجمي الشرقي وهذا ما أمر به

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى ولاية الطارف، خصّصها لتفقّد سير أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال الهياكل القاعدية

وشملت الزيارة مختلف ورشات الإنجاز، لاسيما المقطع الشمالي الرابط بين عنابة وبوشڤوف على مسافة 54 كيلومترا، حيث بلغت نسبة أشغال الحفر أكثر من 80%، فيما قاربت عمليات الردم نفس النسبة، مع الانتهاء من إنجاز ثلاث جسور كبرى و11 ممرًا سفليًا. كما تتواصل أشغال الأنفاق الثلاثة، التي يُرتقب استلامها مع نهاية السنة الجارية.

وفي إطار تسريع وتيرة الإنجاز، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة المشروع، تُكلّف بإعداد تقارير دورية حول تقدم الأشغال، وفق رزنامة عمل دقيقة تضمن احترام الآجال وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن مشروع الخط المنجمي الشرقي لا يقتصر على تسهيل نقل الفوسفات، بل يمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا يعزز الربط بين ولايات شرق البلاد، ويدعم تموقع الجزائر كفاعل محوري في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن البرنامج الدوري لمتابعة المشاريع الكبرى في قطاع المنشآت القاعدية، وعلى رأسها الخطان المنجميان الشرقي والغربي، وتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج.