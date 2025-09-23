-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

جلاوي يتفقد مشروع الخط المنجمي الشرقي وهذا ما أمر به

الشروق أونلاين
  • 281
  • 0
جلاوي يتفقد مشروع الخط المنجمي الشرقي وهذا ما أمر به
ح.م
جانب من الزيارة

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى ولاية الطارف، خصّصها لتفقّد سير أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال الهياكل القاعدية

وشملت الزيارة مختلف ورشات الإنجاز، لاسيما المقطع الشمالي الرابط بين عنابة وبوشڤوف على مسافة 54 كيلومترا، حيث بلغت نسبة أشغال الحفر أكثر من 80%، فيما قاربت عمليات الردم نفس النسبة، مع الانتهاء من إنجاز ثلاث جسور كبرى و11 ممرًا سفليًا. كما تتواصل أشغال الأنفاق الثلاثة، التي يُرتقب استلامها مع نهاية السنة الجارية.

وفي إطار تسريع وتيرة الإنجاز، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة المشروع، تُكلّف بإعداد تقارير دورية حول تقدم الأشغال، وفق رزنامة عمل دقيقة تضمن احترام الآجال وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن مشروع الخط المنجمي الشرقي لا يقتصر على تسهيل نقل الفوسفات، بل يمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا يعزز الربط بين ولايات شرق البلاد، ويدعم تموقع الجزائر كفاعل محوري في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن البرنامج الدوري لمتابعة المشاريع الكبرى في قطاع المنشآت القاعدية، وعلى رأسها الخطان المنجميان الشرقي والغربي، وتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج.

مقالات ذات صلة
هكذا يتم تسوية طعون المُسجلين في عدل “3”

هكذا يتم تسوية طعون المُسجلين في عدل “3”

ضرورة تدريب الأطفال على قواعد السلامة المرورية داخل المدارس !

ضرورة تدريب الأطفال على قواعد السلامة المرورية داخل المدارس !

رسائل الرئيس للوزراء… “الصحّ” في الميدان!

رسائل الرئيس للوزراء… “الصحّ” في الميدان!

من “السفنج” إلى “اللانش بوكس”… عادات غذائية تهدد صحة التلاميذ!

من “السفنج” إلى “اللانش بوكس”… عادات غذائية تهدد صحة التلاميذ!

عطاف يدعو إلى تعزيز الموقف الإفريقي المشترك لإصلاح مجلس الأمن (فيديو)

عطاف يدعو إلى تعزيز الموقف الإفريقي المشترك لإصلاح مجلس الأمن (فيديو)

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد