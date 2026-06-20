جلاوي يشدد على تسريع إنجاز البنى التحتية المرتبطة بمشروع غارا جبيلات

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لمتابعة مدى تقدم إنجاز البنى التحتية والمنشآت المرافقة لمشروع استغلال منجم غارا جبيلات، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة الأشغال واستكمال مختلف المنشآت المرتبطة بالمشروع الاستراتيجي في الآجال المحددة.

وجاء الاجتماع، المنعقد اليوم السبت بمقر الوزارة، استكمالًا للاجتماع الوزاري الذي احتضنته وزارة المحروقات في 18 جوان الجاري، والمخصص لمتابعة تقدم مشروع استغلال منجم غارا جبيلات والمشاريع المرتبطة به، خاصة في مجالي النقل والتحويل الصناعي.

وشارك في اللقاء إطارات مركزية من وزارات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة تجسيد الاستثمارات في السكك الحديدية وإطاراتها، وممثلين عن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وتمحورت أشغال الاجتماع حول تقييم مدى تقدم إنجاز البنى التحتية والمنشآت المرافقة للمشروع، خاصة على مستوى خطي السكة الحديدية بشار–غارا جبيلات وبشار–وهران، مع متابعة الإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات النقل، بما يشمل أنظمة الإشارة والاتصالات والتجهيزات النهائية المرتبطة بمخطط نقل خام الحديد.

كما استعرض المشاركون مختلف التدابير والإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز عبر المقاطع والمنشآت المبرمجة، حيث تم الوقوف على تقدم العمليات الجارية ومناقشة السبل الكفيلة برفع التحديات والعراقيل المسجلة.

وتناول الاجتماع أيضًا وضعية إنجاز عدد من حلقات ووصلات الربط السككية على مستوى بعض المحاور والمنشآت الاستراتيجية، في إطار ضمان جاهزية شبكة النقل المرتبطة باستغلال المنجم.

وأكد الوزير على مواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لمختلف المشاريع، مع تذليل العراقيل التقنية والإدارية المحتملة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات والهيئات المعنية، بما يضمن استكمال البنى التحتية والمنشآت المرافقة لمشروع غارا جبيلات وفق البرنامج الزمني المحدد.