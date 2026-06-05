جلاوي يطلق أشغال تمديد منشأة هيدروليكية بمطار تبسة

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال تمديد منشأة هيدروليكية تحت مطار تبسة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار وحماية المنشآت القاعدية الاستراتيجية.

وجاءت هذه المحطة ضمن الزيارة الميدانية التي يقوم بها الوزير لمعاينة مشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حيث شكلت المحطة الثانية والخمسين من برنامج الزيارة الذي يهدف إلى الوقوف على واقع المشاريع التنموية ومتابعة مدى تقدم الأشغال عبر مختلف المنشآت الحيوية.

ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في تحسين أنظمة تصريف مياه الأمطار بالمطار، بما يساهم في حماية المنشآت والتجهيزات القاعدية وضمان استمرارية استغلال هذه المنشأة الجوية في أفضل الظروف، فضلاً عن تعزيز جاهزيتها التقنية ورفع مستوى أدائها.

وخلال معاينته للمشروع، أكد الوزير على ضرورة احترام الآجال المحددة للإنجاز، مشدداً على أهمية تسريع وتيرة الأشغال من خلال تعبئة جميع الوسائل البشرية والمادية والتقنية المتاحة، بما يضمن استكمال المشروع في أقرب الآجال ووفق المعايير المعتمدة في مجال الإنجاز.