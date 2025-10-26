جلاوي يعطي إشارة إنطلاق مشروع تطوير مطار المشرية

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صباح اليوم الأحد، على إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهيئة موقف الطائرات والممرات المدنية بمطار المشرية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة الوصية، يهدف قرار تهئية مطار المشرية إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين خدمات المطار بما يواكب متطلبات التنمية المحلية.

وخلال ذات الزيارة التي قادته إلى ولاية النعامة، تلقى الوزير إلى عرض شامل حول وضعية قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بالولاية، تضمن المشاريع الجارية وآفاق تطوير القطاع مستقبلاً.

وعلى صعيد آخر، أشرف الوزير، ببلدية البيوض على وضع حيّز الخدمة لمشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 30 كلم بين المشرية والبيوض.

وفي تصريح له، أكد الوزير على ضرورة إدراج عملية غرس الأشجار في دفتر الشروط قبل انطلاق إنجاز المشاريع، في إطار حرص القطاع على إدماج البعد البيئي ضمن مختلف المشاريع التنموية، بما يعزز التنمية ويحافظ على المحيط.

كما شارك الوزير في عملية غرس الأشجار، في إطار الحملة الوطنية الكبرى للتشجير التي تم إطلاقها يوم أمس على المستوى الوطني، تأكيدًا لالتزام القطاع بالمشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتشجيع التشجير كخيار استراتيجي.