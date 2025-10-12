جلاوي يُشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الأحد، على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية المنشآت.

وحسب بيان للوزارة، ترأس جلاوي، جلسة تنسيقية خصصت لمتابعة نشاطات الهياكل المركزية والغير مركزية، وكذا تقدم مشاريع القطاع وطنيا.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض جهود تطوير وصيانة شبكة الطرقات، وتعزيز المنشآت المينائية والمطارية، إلى جانب مشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية والنقل الموجّه، بما يعزز البنية التحتية ويدعم الديناميكية الاقتصادية.

كما تم التطرق إلى بعض التحديات الميدانية وطرق معالجتها على المستوى المحلي لضمان تنفيذ البرامج في ظروف مواتية.

وبالمناسبة، أكد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة للمشاريع مع تكثيف التنسيق المستمر بين الهياكل المركزية ومديريات الأشغال العمومية بالولايات، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية المشاريع، بما يضمن خدمة عمومية فعالة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية المحلية.

من جهة أخرى، تم في ختام جلسة العمل، استعراض الترتيبات الخاصة بالزيارة الميدانية التي سيقوم بها الوزير، إلى ولاية الجلفة، للوقوف على مدى تقدم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، ومعاينة ظروف إنجازها ميدانيا قصد تذليل العراقيل وتسريع وتيرة التنفيذ وفق الأهداف المحددة، يضيف البيان.