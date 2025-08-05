جلب ثالث مدرب في موسم واحد غرامته 150 مليون سنتيم

وضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم شروطا صارمة لِأندية بطولة القسم الوطني الأول ومختلف الدرجات، عشية افتتاح الموسم الجديد.

وتنطلق بطولة حظيرة النخبة في الـ 21 من أوت الحالي، بِمشاركة 16 ناديا.

وهكذا قرّرت “الفاف” إلزام أي نادٍ أراد انتداب مدرب لِثالث مرة (أو أكثر) في موسم واحد، دفع مبلغ 150 مليون سنتيم في شكل غرامة مالية.

كما اشترطت هيئة الرئيس وليد صادي، أن يحوز المدرب الأجنبي شهادة التدريب “برو”، التي تُسلّمها الاتحادات القارية لِكرة القدم.

ومنع اتحاد الكرة الجزائري أيّ نادٍ من انتداب مدرب أجنبي، بعد أن يكون قد أشرف على فريق آخر من البطولة الوطنية في موسم واحد. بِعبارة أُخرى، يتوجّب على هذا التقني الأجنبي الانتظار حتى الموسم الموالي لِممارسة العمل في الدوري الجزائري.

أما إذا غاب المدرب عن مباراة في البطولة الوطنية أو مسابقة رسمية محلية أُخرى، سواء بِسبب عقوبة لجنة الانضباط أو أمر شخصي، فيُلزَم الفريق بِدفع غرامة مالية قيمتها 20 مليون سنتيم عن كلّ مواجهة لم يحضر أطوارها.