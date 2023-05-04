جلب عتاد تقنية الفيديو إلى ملعب براقي

جلبت إدارة ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، الخميس، عتاد تقنية الفيديو إلى منشأتها الرياضية العالمية.

ووصلت إلى الملعب العاصمي الفاخر والفخم حافلات مُزوّدات بِعتاد، يستعمله الحكّام الذين يُشرفون على تقنية فيديو (الصورتان المُدرجتان أدناه).

وسيُستخدم هذا العتاد في مقابلتَين يحتضنهما ملعب براقي، بِرسم ربع نهائي بطولة إفريقيا أشبال، في الـ 10 والـ 11 من مالي الحالي.

وكان الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم هو مَن قرّر في تاريخ سابق، الانتظار حتى يحين موعد ربع نهائي “كان” صنف أقلّ من 17 سنة، حتّى يُطبّق تقنية “الفيديو” (الفار).