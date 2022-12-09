جلسات تقييمية حول تنفيذ مخطط التعليم العالي قريبًا

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات للمشاركة في جلسات تقييمية حول مدى تنفيذ مخطط عمل القطاع، لاسيما ما تعلق بتحويل مذكرات التخرج لمشروع مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع وتكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية وتعزيز الرقمنة، وسيعلن عن رزنامتها قريبا.

وحسب المراسلة الموجهة لرؤساء الندوات الجهوية ومديري الجامعات، فسيتم مباشرة جلسات عمل تقييمية بناء على توجيهات من وزير التعليم العالي، من أجل معرفة مدى تنفيذ توجيهات الوصاية ومخطط عملها في الميدان .

وستجرى هذه الجلسات – حسب المراسلة التي تحوز “الشروق” نسخة منها – بمقر الوزارة، وستجمع مسؤولي هياكل الإدارة المركزية ومسؤولي المؤسسات الجامعية بصفة حضورية، إذ ستخصص لتقييم مدى تجسيد الأهداف القطاعية في الميدان، على غرار وضع حيّز التنفيذ المخطط التوجيهي لرقمنة القطاع.

وفي ذات السياق، سيتم عرض مدى تقدم كل مؤسسة جامعية في توجيه مذكرات التخرج نحو الموضوعات القابلة للتحويل لمؤسسات ناشئة، وإنشاء الحاضنات الجامعية، وتكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية. وتبني سياسة “صفر ورق”، والتقدم في إجراءات التوقيع الإلكتروني، وتوفير المادة البيداغوجية للطلبة عبر منصة “مودل Moodle”. واستغلال أرضية إيداع ملفات مناقشة أطروحات الدكتوراه… الخ.

وسيشارك في هذه اللقاءات من جانب المؤسسات الجامعية كل من مدير المؤسسة، ونائبه المكلف بالبيداغوجيا وعمداء الكليات أو مديري المعاهد في العلوم والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة والرياضيات والإعلام الآلي ومسؤولي الحاضنات، والمسؤولين المكلفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمؤسسة.