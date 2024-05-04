جلسات حول مصانع السيارات و”كوطة 2024″ والبيع بالتقسيط

7 وكلاء معتمدين في صالون قسنطينة والفرصة متاحة للزبائن

يشارك 40 متعاملا في مجال السيارات، منهم 7 وكلاء معتمدين باشروا عملية تسويق مركباتهم محليا، في الطبعة الثانية للصالون الوطني للسيارات ولواحقه بقسنطينة، بداية من الاثنين، أين سيتم فتح عملية البيع للجمهور.

كما تتوقّع الجهة المنظمة استقبال 400 ألف زائر، وسيتم تنظيم ندوات حول العقار الصناعي الذي سيخصّص لتشييد مصانع السيارات في الجزائر، وكيفيات بيع المركبات بالتقسيط لدى البنوك وحصص الوكلاء الخاصة بسنة 2024، في انتظار تنظيم الصالون الدولي للسيارات بالجزائر العاصمة شهر جويلية المقبل.

وفي السياق، أعلنت شركة “إيفن برو أنفورماتيك” عن الطبعة الثانية للصالون الوطني للسيارات ولواحقها، “سيرتا أوتو”، الذي ستحتضنه قاعة “الزينيت أحمد باي” بقسنطينة في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ماي 2024 تحت شعار: “دعم.. شراكة وتنمية صناعية”.

وسيشهد الصالون مشاركة قوية لأزيد من 40 مؤسسة وشركة وهيئة تمثل مختلف الفاعلين في مجال السيارات، وفيما يتعلّق بالوكلاء المعتمدين لمختلف علامات السيارات، ستشارك كل من “فيات” و”أوبل” و”شيري” و”دي آف آس كا” و”جيلي” و”جواير” و”سكو” و”جاك”.

وفيما يتعلق بالشركات الناشطة في مجال قطع غيار السيارات، ستشارك كل من “غازال جي بي آل” و”آف تي بي” و”بوش” و”بيونر فيلتر” و”سيرتا فابريكون بياس” و”فابكوم فابريكون باتري أند أويل”، أما بخصوص البنوك والتأمينات، فسيشهد الصالون حضور كل من بنك “البركة” و”تراست بنك” و”السلام بنك” والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية و”كات للتأمينات” و”كار للتأمينات” و”تراست للتأمينات” و”غام للتأمينات”.

كما ستشارك عدة شركات وهيئات عمومية ناشطة في كل ما له علاقة بالسيارات، وسيحضر الصالون خبراء ومختصون ورجال أعمال وإطارات مختلف القطاعات والهيئات العمومية، على رأسهم وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزارة التجارة، وزارة المالية، مصالح الجمارك وغيرهم.

ويؤكد ممثل الشركة المنظمة للصالون، نسيم بطراوي في تصريح لـ”الشروق”، أن هذه الطبعة تعقب صالون وهران الذي شهد نجاحا كبيرا قبل أشهر، في حين سيتم تنظيم طبعة أخرى بالجزائر العاصمة خلال شهر جويلية المقبل، مع العلم أن صالون وهران شهد قدوم ربع مليون زائر، ويرتقب أن يشهد صالون قسنطينة حضور 400 ألف زائر من مختلف الولايات المجاورة الذين سيكونون على موعد مع جديد قطاع السيارات وعروض مميزة من طرف وكلاء علامات السيارات المعتمدة بالجزائر التي تعد المواطن بمفاجآت عديدة.

ويؤكد المتحدّث، أن الصالون ستتخلّله عدة ورشات ستتطرّق إلى ملفات مهمة، منها العقار الصناعي وكيفية استفادة وكلاء السيارات المعنيين من مشاريع التصنيع في الجزائر، وأيضا التسهيلات التي تقرّها السلطات الجزائرية في هذا المجال والامتيازات والإعفاءات الجبائية التي سيستفيد منها المصنعون الذين يحققون نسبة إدماج عالية، وآليات وكيفيات اقتناء سيارات بالتقسيط لدى البنوك والفرص المتاحة في هذا المجال والمناولة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى حضور ممثلي الجمارك الذين سيقدّمون شروحات وافية عن إجراءات الاستيراد وما يترتب عنها، وسيتم التطرق إلى ملف حصة واردات السيارات لسنة 2024، والتي لا يزال وكلاء السيارات المعتمدين ينتظرون الكشف عنها.