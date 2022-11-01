جلسات ميدانية لشرح “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة”

لجنة متابعة الابتكار وحاضنات الأعمال نزلت إلى 39 جامعة

أشرفت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية منذ تنصيبها شهر أكتوبر على عدة جلسات وزيارات ميدانية لأزيد من 39 مؤسسة جامعية، من أجل شرح آليات تنفيذ مشروع “شهادة جامعية -مؤسسة ناشئة”.

وتأتي هذه الجلسات الميدانية في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة من أجل تقريب الجامعة من المحيط الاجتماعي والاقتصادي، تنفيذا للقرار الوزاري رقم 127 المتضمن: شهادة – مؤسسة ناشئة/ شهادة – براءة اختراع، حيث قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، بزيارات ميدانية لأزيد من 39 مؤسسة جامعية، في مختلف أنحاء الوطن الشرق الوسط والغرب، بما فيها جامعات الجنوب الكبير .

وعملت اللجنة – حسب ما كشفته الوزارة في بيان لها الثلاثاء – في إطار الجلسات للتعريف بالقرار الوزاري، وكذا وضع الآليات الأساسية، على تنفيذه من خلال أربعة محاور أساسية، إذ يتعلق المحور الأول بالجوانب البيداغوجية للمشروع من حيث تشكيل فريق العمل، الفكرة المبتكرة، التأطير، محتوى المذكرة، المناقشة، الشهادة.

أما المحور الثاني فيتعلق بالتحسيس، والترويج للقرار 1275 في الأوساط الطلابية، وخاصة للطلبة في الأطوار النهائية، فيما يخص المحور الثالث تبيان علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكيفية جعله أداة من أدوات تنفيذ القرار الوزاري 1275، في حين يتعلق المحور الرابع بحصول المشاريع على وسم “مشروع مبتكر” ووسم مؤسسة ناشئة، ورقم إيداع براءة اختراع.

وكشفت الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء وخبراء اللجنة الوطنية التنسيقية، لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، عن وجود إقبال كبير للطلبة والأساتذة على المشروع، كونه يمثل حلا عمليا لإعادة بعث دور الجامعة، كمحرك للعجلة الاقتصادية للبلاد، وهذا ما يساهم في تحقيق الالتزام رقم 41 لرئيس الجمهورية في جعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والوطنية.