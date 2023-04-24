-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يعقد اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)
العالم

جلسة خاصة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين

ياسر كعبش
  • 71
  • 0
جلسة خاصة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين
أرشيف
مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، يوم غدِ الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.

ويأتي انعقاد مجلس الأمن الدولي، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين وعلى المسجد الأقصى المبارك، اذ اقتحم عشرات المستوطنين، الاثنين، باحات المسجد، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني.

كما تم الاعتداء على مصلى باب الرحمة، وقطع أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي ومنع حراس الأقصى من الدخول إليه، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، سيلقي كلمة دولة فلسطين خلال هذه الجلسة.

و من المزمع أن يلتقي على هامشها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كسابا كوروسي، ومع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

مقالات ذات صلة
تونس تحضّر لإجلاء رعاياها من السودان

تونس تحضّر لإجلاء رعاياها من السودان

كارثة إنسانية تُهدد السودان

كارثة إنسانية تُهدد السودان

دول غربية وعربية تسارع الزمن لإجلاء رعاياها من السودان

دول غربية وعربية تسارع الزمن لإجلاء رعاياها من السودان

السعودية تجلي مواطنيها ورعايا 11 دولة من السودان

السعودية تجلي مواطنيها ورعايا 11 دولة من السودان

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية في منطقة سيفاري بمالي

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية في منطقة سيفاري بمالي

السودان: هل فرّ عمر البشير من السجن؟ (فيديو)

السودان: هل فرّ عمر البشير من السجن؟ (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد