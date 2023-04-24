جلسة خاصة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، يوم غدِ الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري.

ويأتي انعقاد مجلس الأمن الدولي، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين وعلى المسجد الأقصى المبارك، اذ اقتحم عشرات المستوطنين، الاثنين، باحات المسجد، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني.

كما تم الاعتداء على مصلى باب الرحمة، وقطع أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي ومنع حراس الأقصى من الدخول إليه، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، سيلقي كلمة دولة فلسطين خلال هذه الجلسة.

و من المزمع أن يلتقي على هامشها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كسابا كوروسي، ومع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.