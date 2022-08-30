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جلسة صلح بين عائلتين مصريتين تنتهي بمجزرة

الشروق أونلاين
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جلسة صلح بين عائلتين مصريتين تنتهي بمجزرة

انتهت جلسة صلح بين عائلتين مصريتين بجريمة قتل راح ضحيتها 3 أشخاص جاؤوا لحل مشكلة قديمة.

وقام رجال مباحث القاهرة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة حدائق القبة، لتحديد هوية باقي أطراف المشاجرة وضبطهم.

وقالت مصادر لموقع “مصراوي”، أن طرفي المشاجرة يوجد بينهما خلافات قديمة منذ سنوات، وهناك بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص من كلتا العائلتين.

 وحاول بعض الوسطاء التدخل للصلح بين العائلتين وإنهاء الخلافات بينهما، على أن يتم التنازل عن القضايا المرفوعة من كل طرف على الآخر.

تابعت: وخلال جلسة الصلح التي تم الاتفاق عليها، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، وتحولت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، بينهم شقيقيان وضحية ثالثة، بينما أصيب 3 آخرون.

وشكلت أجهزة الأمن بالقاهرة، مأموريات خاصة لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب مجزرة “جلسة الصلح”، وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفقا لموقع “مصراوي”.

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