جلسة طارئة في مجلس الأمن حول انتهاكات الاحتلال في القدس

يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للوضع القائم في القدس. حسب ما أكده مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الأربعاء.

وقال منصور لوكالة الأنباء الفلسطينية إن جلسة مجلس الأمن “ستعقد بطلب فلسطيني أردني مشترك، وبتأييد من الصين، والإمارات بصفتها المندوب العربي في المجلس”.

وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني أن موعد الجلسة قد حدّد في الساعة الثالثة 15:00 بتوقيت نيويورك (التاسعة 21:00 مساء بتوقيت الجزائر).

ويحظى الأردن بحق الإشراف على الشؤون الدينية في القدس المحتلة. بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام التي وقعها مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1994.