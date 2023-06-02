-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه خاص: أمطار غزيرة عبر 33 ولاية إلى غاية السبت
الجزائر

جلسة عمل بين عطاف والأمين العام للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
  • 52
  • 0
جلسة عمل بين عطاف والأمين العام للأمم المتحدة

عقد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، الجمعة، جلسة عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأفاد بيان للخارجية، الجمعة، أن الوزير أحمد عطاف، للأمين العام التحيات الخالصة للرئيس تبون وتمنياته الصادقة، مجددا له دعمه التام لجهوده ومساعيه الرامية لإنهاء الأزمات ونشر الأمن والاستقرار.

 ومن جانبه، أعرب أنطونيو غوتيريش عن اعتزازه باللقاءات التي جمعته مع رئيس الجمهورية وبما لمسه من حرص سيادته على تعزيز دور الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف أمام ما تواجهه المجموعة الدولية من تحديات في المرحلة الراهنة. كما ثمن عاليا دور الدبلوماسية الجزائرية في دعم استقرار كل من ليبيا ومالي، ومساهماتها الفعلية في الدفع بأهداف التنمية المستدامة في المنطقة والقارة بأكملها.

وقد تم خلال هذه الجلسة، استعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها، لاسيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025.

ومن جانب آخر، تطرق الطرفان إلى عديد الملفات الإقليمية، على غرار الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء والتطورات السياسية في جمهورية مالي على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان استئناف مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، فضلا عن الأزمات في ليبيا واليمن والسودان، ومساعي الأمم المتحدة لإحياء المسار السياسي بغية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما اغتنم رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه الفرصة لإطلاع الأمين العام على حصيلة الرئاسة الجزائرية للدورة الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

مقالات ذات صلة
شبكة تقييم موحدة وجدول تشخيصي لانتقاء تلاميذ الفنون

شبكة تقييم موحدة وجدول تشخيصي لانتقاء تلاميذ الفنون

انتشار مخيف لسرطان الرئة وسط الشباب

انتشار مخيف لسرطان الرئة وسط الشباب

الرئيس تبون يعقد اجتماعا مصغّرا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

الرئيس تبون يعقد اجتماعا مصغّرا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

مزايدات لإنهاء فوضى الشواطئ خلال موسم الاصطياف

مزايدات لإنهاء فوضى الشواطئ خلال موسم الاصطياف

الجزائر تقدم نصف مليون دولار من المساعدات إلى كوبا

الجزائر تقدم نصف مليون دولار من المساعدات إلى كوبا

إرهاب الطرقات

إرهاب الطرقات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد