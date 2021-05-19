جلسة ماكرون ورئيس حكومته في مقهى تثير جدلا في فرنسا
أثارت صورة التقطت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومته جان كاستيكس، الأربعاء، بمقهى بباريس بمناسبة اعادة فتح النشاطات التجارية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مستخدمون لموقع تويتر باندهاش كبير صورة ماكرون وهو يشرب قهوته الصباحية رفقة كاستيكس في مقهى بالقرب من قصر الإليزيه.
Nous y sommes !
Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021
Emmanuel #Macron et Jean #Castex se sont rendus ce matin dans un #bistrot à côté de l’Elysée pour prendre un café en #terrasse.
« On va en reprendre deux ! » @EmmanuelMacron et @JeanCASTEX en terrasse#reouverture #reouverturedesterrasses #tousenterrasse #Deconfinement pic.twitter.com/AJCXSYd63H
— Thibault Pnt Officiel🇵🇸 (@Thibault_Pnt_76) May 19, 2021
ورجّح البعض أن يكون هذا التصرف غير المعتاد رسالة موجهة للشعب الفرنسي مفادها أنه يملك الحق في استخدام المرافق العمومية كأي مواطن في الدولة، فيما أكّد آخرون أن الأمر يتعدى مجرد الذهاب إلى مقهى وقالوا بأنها صورة بألف معنى.
في ذات السياق تساءل نشطاء إن كانت شرفة الإليزي لم تكف ماكرون حتى قصد مقهى يقصده العامة.
La terrasse de l’Élysée est trop petite pour aller boire son café?😡
De la mise en scène… Attention le café du roi! pic.twitter.com/UqpkVP1yN5
— Juliet (@juliet59700) May 19, 2021
ورأى البعض في تصرف ماكرون حدثا عاديا يمكن أن يفعله كل رؤساء الدول، كما قالوا بأنه مواطن كغيره قبل أن يكون رئيسا ومن حقه الذهاب للمقهى وأينما أراد.
Avant d’être un président c’est un humain, si y veut aller prendre un café y fait ce qu’il veut chaque geste que qu’il fait n’est pas forcément politique arrêtez de voir le complot de partout
— LIL WAWAN ☥ 𓂀 (@Erw4nnnnnnnn) May 19, 2021
وقالت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون ورئيس الوزراء جلسا في المقهى بمناسبة إعادة فتح الحانات والمطاعم.
وأضافت أنه من خلال جلسته رحب بعودة الحرية ودعا إلى ضرورة اليقظة والحذر من تفشي الوباء مرة أخرى.