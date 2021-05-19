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ناشطون اعتبروها رسالة للشعب

جلسة ماكرون ورئيس حكومته في مقهى تثير جدلا في فرنسا

نادية شريف
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جلسة ماكرون ورئيس حكومته في مقهى تثير جدلا في فرنسا

أثارت صورة التقطت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومته جان كاستيكس، الأربعاء، بمقهى بباريس بمناسبة اعادة فتح النشاطات التجارية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمون لموقع تويتر باندهاش كبير صورة ماكرون وهو يشرب قهوته الصباحية رفقة كاستيكس في مقهى بالقرب من قصر الإليزيه.

ورجّح البعض أن يكون هذا التصرف غير المعتاد رسالة موجهة للشعب الفرنسي مفادها أنه يملك الحق في استخدام المرافق العمومية كأي مواطن في الدولة، فيما أكّد آخرون أن الأمر يتعدى مجرد الذهاب إلى مقهى وقالوا بأنها صورة بألف معنى.

في ذات السياق تساءل نشطاء إن كانت شرفة الإليزي لم تكف ماكرون حتى قصد مقهى يقصده العامة.

ورأى البعض في تصرف ماكرون حدثا عاديا يمكن أن يفعله كل رؤساء الدول، كما قالوا بأنه مواطن كغيره قبل أن يكون رئيسا ومن حقه الذهاب للمقهى وأينما أراد.

وقالت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون ورئيس الوزراء جلسا في المقهى بمناسبة إعادة فتح الحانات والمطاعم.

وأضافت أنه من خلال جلسته رحب بعودة الحرية ودعا إلى ضرورة اليقظة والحذر من تفشي الوباء مرة أخرى.

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