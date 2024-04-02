جلسة مشاورات بمجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024.

وأشار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية إلى أن جلسة مجلس الأمن هذه تأتي استجابة لقرار مجلس الأمن الأخير، رقم 2703 عام 2023، الذي مدد بموجبه المجلس ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024 وطلب من الأمين العام أن يقدم إليه إحاطات على فترات منتظمة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية البعثة.

ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، إحاطة حول المجهودات التي يقوم بها في سبيل إطلاق عملية السلام، كما سيقدم الممثل الشخصي للأمين العام ورئيس المينورسو، ألكسندر إفانكو، عرضاً عن التطورات الميدانية في منطقة عمل البعثة.

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار قال أن مجلس الأمن مطالب باتخاذ الخطوات الملموسة التي تمكن المينورسو من استكمال تنفيذ الولاية التي عهد بها إليها المجلس في 1991.

كما ذكّر الدبلوماسي الصحراوي تأكيد الجمعية العامة المتكرر على المسؤولية الخاصة التي تقع على الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة تجاه شعب الصحراء الغربية بوصفها إقليما خاضعا لعملية تصفية استعمار لم تُستكمل بعد، والضرورة الملحة لتفعيل تلك المسؤولية.