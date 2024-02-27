جلسة مفتوحة في مجلس الأمن حول الوضع الغذائي بغزة

بدعوة من الجزائر ودول أخرى

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء الثلاثاء، لمناقشة حالة الأمن الغذائي في غزة. حسب ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية.

وبُرمجت الجلسة، التي ستُعقد بدعوة بطلب من الجزائر وغايانا وسويسرا وسلوفينيا. على الساعة الثالثة 15:00 بتوقيت نيويورك (التاسعة 21:00 مساء بتوقيت الجزائر).

وعرقلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.

ورفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.