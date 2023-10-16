جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول فلسطين

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين، جلسة رسمية مفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة لليوم العاشر.

وكانت روسيا قد تقدمت بمشروع قرار يقضي بفرض هدنة إنسانية في غزة، تشمل وقفا لإطلاق النار، مع إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق.

ويضمّ مجلس الأمن 5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق نقض القرارات، وهم روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا.

وإلى جانب هؤلاء الأعضاء، يشمل المجلس أيضا 10 أعضاء غير دائمين، وهم حاليا الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، سويسرا، الإمارات، غانا، الغابون، البرازيل، وألبانيا.