جلطات دماغية وسكتات قلبية.. هذا ما يسببه التدخين بعد الإفطار مباشرة !

مدخنون يصارعون تأثير الصيام على حياتهم اليومية ومختصون يحذرون

يعاني الكثير من الأشخاص حالة مزاجية سيئة في أوقات الصيام، خاصة بالنسبة لمن اعتادوا على التدخين، بعدما تحولت تلك العادة إلى حالة إدمان حقيقي لهم، ورغم محاولة هؤلاء في الإقلاع والتأقلم مع التوقف الاضطراري لاستهلاك “النيكوتين”، إلا أن أغلبهم يسارع إلى كسر صيامهم بسيجارة، قبل تناول أي طعام أو شراب، ما يؤدي إلى احتمال حدوث أضرار كبيرة ومضاعفات على صحتهم، ويشكل خطرا يهدد حياتهم.

ويصاب أغلب المدمنين والمدخنين عادة بالتوتر والقلق الذي يظهر على تصرفاتهم مع المحيطين بهم، وكذا التذمر لأتفه الأسباب إلى جانب معاناتهم من الصداع وألام الرأس صداع، ويرى أطباء ومختصون بأن رمضان يمثل فرصة مناسبة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، لأن ساعات الصوم الطويلة تعطي فرصة مهمة للمدخنين من أجل ترك السجائر، وتوظيف شهر الصوم كبرنامج متكامل للإقلاع النهائي عن التدخين، واستغلال الفرصة لتربية النفس تربية صحية سليمة.

من جهته، يقول الدكتور بن اشنهو أن استجابة الجسم للتدخين تختلف من شخص لآخر وحسب طبيعة الجسم أو حالته الصحية، وحتى في حالة توقف الشخص عن التدخين بسبب الصيام، فإن الأعراض تختلف أيضا حسب كل حالة، أين تجد فئة منهم صعوبة في الإقلاع عنه، ويبدأ ذلك منذ الساعات الأولى للصيام، لهذا فالأجدر بهم الاستفادة من شهر رمضان كبرنامج علاجي لهم، والاستمرار إلى ما بعده.

بالمقابل، حذر المختص في الصحة العمومية فتحي بن اشنهو من بعض السلوكات الخطيرة التي تعود عليها الجزائريون خلال شهر الصيام خاصة منهم المدمنين على استهلاك القهوة أو التدخين، بحيث يترقبون بشغف وقت الإفطار مباشرة لتناولها، دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة التي تنجر عن هذا التصرف، ويتسبب الإفطار مباشرة على التدخين في مضاعفات صحية تهدد حياة الشخص المدخن- يقول المتحدث، بعد التوقف عن الأكل والشرب لمدة تزيد أحيانا عن 13 ساعة، أين تكون أعضاء الجسم في راحة وسكون خلال الصيام، فإن التدخين في تلك الحالة يعني أن خلايا الجسد المتعطشة للغذاء سوف تتناول مواد كميائية مسرطنة، فيزيد التدخين بعد الإفطار مباشرة في رمضان من ضربات القلب وقد تصل إلى إصابة المدخن بجلطة دماغية أو سكتة قلبية، ناهيك عن أضرار بالغة أخرى تشمل التأثير الطبيعي لاستهلاك التبغ، كما يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، خصوصا بعد ساعات طويلة من الصيام وجفاف الحلق، مما يزيد من احتمال حدوث تهيج في الأغشية المخاطية للفم، والإصابة بالفطريات والالتهابات، قائلا أن هذه السلوكات الخطيرة هي اعتداء صارخ على الذات، وهذا راجع بحسب المتحدث إلى غياب التربية الصحية لدى المواطن الجزائري في شهر رمضان، وتأسف الطبيب فتحي بن أشنهو للطريقة التي أضحى يفكر بها المواطن عند حلول شهر رمضان، قائلا إن الشهر الفضيل هو وقفة روحية يجب أن تستغل كما ينبغي، حيث أصبحنا نشاهد تصرفات غذائية واستهلاكية فوضوية، خاصة المدخنين الذين تزاد شراهتهم لاستهلاك التبغ في هذا الشهر عكس الأيام العادية.

ودعا بن اشنهو إلى اتباع منهجية سليمة لمحاربة التدخين الذي يكلف خزينة الدولة فاتورة ضخمة سنويا لتوفير علاج خاص لعدة أمراض يخلفها التدخين منها سرطان الرئة والمثانة، التي تتطلب أدوية تستورد من الخارج بالعملة الصعبة، كما طالب بضرورة القيام بحملات التوعية بالمساجد والمؤسسات التعليمية، وخوض حرب ضد التدخين على مدار السنة من خلال توزيع منشورات علمية على المواطنين بمحطات النقل والمقاهي وغيرها من الأماكن العمومية.