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الجزائر

جمارك أدرار تحبط تهريب 5 أطنان من السكر و14 طن من الفرينة

الشروق أونلاين
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جمارك أدرار تحبط تهريب 5 أطنان من السكر و14 طن من الفرينة

 تمكن أعوان الجمارك بأدرار، في عمليتين متفرقتين بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط تهريب كميات معتبرة من الوقود المواد الغذائية على متن 3 شاحنات.

وحسب بيان للجمارك عصر الثلاثاء، فقد أسفرت العمليتان عن حجز:

  • 5.400 كغ سكر،
  • 2.928 علبة حليب جاف،
  • 14.125 كغ فرينة،
  • 6.225 كغ سميد،
  • 2.150 كغ عجائن،
  •  9.000 لتر بنزين،
  •  20.000 لتر مازوت،

“وتأتي هذه العملية في إطار التنسيق الميداني بين أجهزة الدولة، في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب المواد الاستهلاكية المدعمة وذات الإستهلاك الواسع”، يضيف البيان.

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