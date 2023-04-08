جمارك: إحباط تهريب 11 ألف كبسولة مهلوسة

مع كميات من الفرينة والسكر موجهة للمضاربة

تمكنت مصالح الجمارك، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من إحباط عملية تهريب 11250 كبسولة مهلوسة بالوادي، حسبما أفاد به السبت بيان للمديرية العامة للجمارك. وذكر المصدر أنه في إطار التنسيق بين الفرق الجمركية العملياتية ومختلف الأسلاك الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وعلى إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني من إحباط عملية تهريب 11250 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وتم ضبط الكبسولات المهلوسة “مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية بعد إخضاع هذه الأخيرة للفحص الدقيق”، حيث تم “توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة”، حسب المصدر ذاته.

وتكرس العملية، وفق البيان، “التنسيق المحكم بين مختلف أجهزة الدولة في سبيل مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، والسهر على إقرار النظام والأمن العموميين.

وفي سياق آخر، تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات معتبرة من الفرينة والسكر كانتا موجهتان للمضاربة والتهريب بولاية إن قزام.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك أنه على إثر عمليتين متفرقتين، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بإن قزام، الواقعة ضمن إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من حجز 1.75 طن من الفرينة تم ضبطها على إثر كشف مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب والمضاربة.

كما تمكنت مصالح الجمارك من حجز “75. 1 طن من السكر تم ضبطها على متن مركبة رباعية الدفع”، وفق المصدر.

وتكرس العمليتان التجند التام لأعوان الجمارك الجزائرية في ممارسة مهامهم المتعلقة بمكافحة التهريب والمضاربة خاصة ما تعلق منها بالمواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، وهذا في إطار تنفيذ مساعي السلطات العمومية الرامية إلى ضمان استقرار السوق الوطنية، استقرار الأسعار وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية”، يقول البيان.