جمارك : إحباط تهريب 1500 كلغ من الكيف و58 ألف كبسولة مهلوسة ببشار

تمكن أعوان الجمارك الجزائرية ببشار، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، من إحباط عمليات تهريب أكثر من 1500 كلغ من الكيف المعالج وأكثر من 58 ألف كبسولة مهلوسة، مع توقيف ثمانية أشخاص.

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك، السبت، أنه “في سياق التنسيق العملياتي بين الفرق الجمركية والأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الجمارك الجزائرية عبر إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، على إثر سبع عمليات متفرقة، تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، من إحباط عمليات تهريب نوعية أسفرت عن حجز 1500.105 كلغ من الكيف المعالج و58783 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ”.

كما تم، “حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في أربع (4) سيارات سياحية، شاحنة وحماران، مع توقيف ثمانية (08) أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة”.

وتكرس العمليات المحققة “التجند التام والجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بالجهاز.

كما تعكس التنسيق الميداني المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، حرصا على إقرار الأمن والنظام العامين ومحاربة كل ما من شأنه المساس بالصحة العمومية والسكينة الاجتماعية”.