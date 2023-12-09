-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 19 ولاية
الجزائر

جمارك : إحباط تهريب 1500 كلغ من الكيف و58 ألف كبسولة مهلوسة ببشار

الشروق أونلاين
  • 123
  • 0
جمارك : إحباط تهريب 1500 كلغ من الكيف و58 ألف كبسولة مهلوسة ببشار

تمكن أعوان الجمارك الجزائرية ببشار، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، من إحباط عمليات تهريب أكثر من 1500 كلغ من الكيف المعالج وأكثر من 58 ألف كبسولة مهلوسة، مع توقيف ثمانية أشخاص.

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك، السبت، أنه “في سياق التنسيق العملياتي بين الفرق الجمركية والأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الجمارك الجزائرية عبر إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، على إثر سبع عمليات متفرقة، تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، من إحباط عمليات تهريب نوعية أسفرت عن حجز  1500.105 كلغ من الكيف المعالج و58783 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ”.

كما تم، “حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في أربع (4) سيارات سياحية، شاحنة وحماران، مع توقيف ثمانية (08) أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة”.

وتكرس العمليات المحققة “التجند التام والجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بالجهاز.

 كما تعكس التنسيق الميداني المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، حرصا على إقرار الأمن والنظام العامين ومحاربة كل ما من شأنه المساس بالصحة العمومية والسكينة الاجتماعية”.

مقالات ذات صلة
“جمعية العلماء” تستنفر الجزائريين لتكثيف الدعم المادي للفلسطينيين

“جمعية العلماء” تستنفر الجزائريين لتكثيف الدعم المادي للفلسطينيين

بيان هام من اللجنة الوزارية للفتوى حول القضية الفلسطينية

بيان هام من اللجنة الوزارية للفتوى حول القضية الفلسطينية

حملة “أغيثوا غزة” تستمر .. وشحنات من الأدوية تصل القطاع

حملة “أغيثوا غزة” تستمر .. وشحنات من الأدوية تصل القطاع

تصنيفات جديدة ورتب مستحدثة لمشرفي التربية بالمدارس

تصنيفات جديدة ورتب مستحدثة لمشرفي التربية بالمدارس

رئيسة “السلطة العليا”: 800 بلاغ عن الفساد قيد المعالجة

رئيسة “السلطة العليا”: 800 بلاغ عن الفساد قيد المعالجة

تكوين تكميلي لمستخدمي واحتياطيي المسابقات بالتربية

تكوين تكميلي لمستخدمي واحتياطيي المسابقات بالتربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد