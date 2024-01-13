جمارك: إحباط محاولة تهريب مواد استهلاكية مدعمة بعين قزام

تمكن أعوان الجمارك، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب لكميات معتبرة من المواد الاستهلاكية المدعمة بولاية عين قزام.

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك، السبت، أنه “في سياق الجهود الميدانية المتواصلة في مكافحة التهريب, تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام, بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست, على إثر أربع عمليات متفرقة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني, من حجز 1750 كلغ من السميد، 5000 كلغ من الفرينة، 1500 كلغ من العجائن الغذائية، و 1525 كلغ من السكر”.

وتم ضبط البضاعة المحجوزة “على إثر كشف مخبأين مخصصين لتخزين البضائع الموجهة للتهريب, وكذا توقيف وحجز خمس مركبات رباعية الدفع استعملت في نقل وتهريب المحجوزات, كما تم توقيف أربعة أشخاص, منهما شخصان من جنسية أجنبية”.

ووأكد البيان أن العملية تكرس”التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية لمكافحة المضاربة وتهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، حفاظا على استقرار السوق الوطنية والأسعار وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية”.