-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

جمارك: إحباط محاولة تهريب مواد استهلاكية مدعمة بعين قزام

الشروق أونلاين
  • 108
  • 0
جمارك: إحباط محاولة تهريب مواد استهلاكية مدعمة بعين قزام
ح.م
جانب من العملية

تمكن أعوان الجمارك، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب لكميات معتبرة من المواد الاستهلاكية المدعمة بولاية عين قزام.

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك، السبت، أنه “في سياق الجهود الميدانية المتواصلة في مكافحة التهريب, تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام, بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست, على إثر أربع عمليات متفرقة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني, من حجز 1750 كلغ من السميد، 5000 كلغ من الفرينة، 1500 كلغ من العجائن الغذائية، و 1525 كلغ من السكر”.

وتم ضبط البضاعة المحجوزة “على إثر كشف مخبأين مخصصين لتخزين البضائع الموجهة للتهريب, وكذا توقيف وحجز خمس مركبات رباعية الدفع استعملت في نقل وتهريب المحجوزات, كما تم توقيف أربعة أشخاص, منهما شخصان من جنسية أجنبية”.

ووأكد البيان أن العملية تكرس”التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية لمكافحة المضاربة وتهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، حفاظا على استقرار السوق الوطنية والأسعار وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية”.

مقالات ذات صلة
إعفاء 15 صنفًا من اللحوم من الرسم الإضافي المؤقت

إعفاء 15 صنفًا من اللحوم من الرسم الإضافي المؤقت

بيع الصيادلة للمستلزمات الطبية وشبه الصيدلانية.. وزارة التجارة توضح

بيع الصيادلة للمستلزمات الطبية وشبه الصيدلانية.. وزارة التجارة توضح

إعادة هيكلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية

إعادة هيكلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية

مالية.. هذه أبرز الإعفاءات الضريبية المقررة في 2024 

مالية.. هذه أبرز الإعفاءات الضريبية المقررة في 2024 

“فيات” تجري أكبر عملية استيراد منذ استئناف نشاطها

“فيات” تجري أكبر عملية استيراد منذ استئناف نشاطها

وسائل إعلام روسية: الولايات المتحدة تستورد النفط من روسيا

وسائل إعلام روسية: الولايات المتحدة تستورد النفط من روسيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد