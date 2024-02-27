جمارك بجاية تحجز 16400 أورو

تمكنت مصالح الجمارك بولاية بجاية في عمليات متفرقة، من حجز مبالغ غير مصرّح بها من العملة الأجنبية، بلغت قيمتها 16400 أورو.

ونفذ هذه العمليات، حسب ما ذكره بيان لذات المصالح، أعوان المفتشيتين الرئيسيتين لفحص المسافرين على مستوى مطار بجاية الدولي، والمحطة البحرية لنقل المسافرين بميناء بجاية.

حيث أسفرت العمليات المنجزة في إطار ممارسة مهام الرقابة الجمركية على الحركة الحدودية للمسافرين، عن حجز:

عملة أجنبية غير مصرّح بها بقيمة 16400 أورو،

51 كاميرا مراقبة،

جهازي درون بلواحقهما،

385 وحدة من مواد التجميل،

569 كلغ من مختلف الألبسة،

125 وحدة من لعب الأطفال،

بالإضافة إلى بضائع أخرى.

“العمليات المحققة تؤكد يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية، في مكافحة التجارة غير المشروعة العابرة للحدود”، يضيف البيان.