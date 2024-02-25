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اقتصاد

جمارك تمنراست تحبط محاولة تهريب 21 طنا من الفرينة

الشروق أونلاين
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جمارك تمنراست تحبط محاولة تهريب 21 طنا من الفرينة
المديرية العامة للجمارك الجزائرية (فيسبوك)
إحباط محاولة تهريب 21 طنا من الفرينة في تمنراست.

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من إحباط محاولة تهريب 21 طنا من الفرينة.

حسب ما أفادت به المديرية العامة للجمارك الجزائرية اليوم، الأحد 25 فيفري، فتم ضبط الشحنة والتي قدرها 840 كيسا من الفرينة بوزن إجمالي قدره 21 طنا على متن شاحنة.

الجمارك وفي بيانها أكدت أن هذه العملية تكرس “الجهود الحثيثة للفرق الجمركية العملياتية في مكافحة تهريب المواد المدعمة وذات الإستهلاك الواسع حفاظا على استقرار السوق الوطنية والأسعار وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية.”

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