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جمارك قسنطينة تحجز آلاف الأقراص المهلوسة و كمية من الكوكايين

الشروق أونلاين
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جمارك قسنطينة تحجز آلاف الأقراص المهلوسة و كمية من الكوكايين
ح.م
المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة

تمكنت الفرقة الجهوية للجمارك المتخصصة في مكافحة تهريب البضائع والمخدرات بقسنطينة، بالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن إحباط محاولة ترويج كمية معتبرة من السموم، وحجز 9890 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين (300 ملغ)، بالإضافة إلى 200 غرام من مادة الكوكايين(كريستال).

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك بأن العمليتين الأمنيتين مكنتا أيضاً من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز مركبتين سياحيتين استُعملتا من طرف أفراد هاته الشبكة الإجرامية في نقل وتوزيع هاته المواد المحظورة وترويجها.

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