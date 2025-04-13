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كانت بحوزة مسافر قادم من باريس

جمارك مطار وهران تحبط محاولة تهريب 17,530 أورو غير مصرح بها

محمد فاسي
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جمارك مطار وهران تحبط محاولة تهريب 17,530 أورو غير مصرح بها
المديرية العامة للجمارك
جانب من العملية

تمكن أعوان الجمارك بمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة.

وأفاد بيان لمصالح الجمارك أن العملية نُفذت من طرف أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بوهران خارجي، حيث تم ضبط مبلغ غير مصرح به قدره 17,530 أورو بحوزة مسافر قادم من باريس، وذلك عقب إخضاعه لتفتيش جسدي دقيق.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لمصالح الجمارك الجزائرية في فرض الرقابة الصارمة على حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، بما يعكس درجة اليقظة العالية في مواجهة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وأكدت إدارة الجمارك أن هذه العمليات النوعية تندرج ضمن المساعي الحثيثة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان أمن المواطن.

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