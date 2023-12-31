-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يتحادث ماكرون حول زيارته المرتقبة إلى فرنسا
اقتصاد

جمارك.. هذا ما تم حجزه في رحلتين جويتين دوليتين

الشروق أونلاين
  • 1251
  • 0
جمارك.. هذا ما تم حجزه في رحلتين جويتين دوليتين
ح.م
جانب من العملية

تمكن أعوان فحص المسافرين بمفتشية الأقسام للجمارك بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، من حجز بضاعة محظورة لدى مسافرين عبر رحلتين جويتين دولتين.

وأفادت المديرية العامة للجمارك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أعوانها تمكنوا في عمليتين منفصلتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من حجز بضاعة محظورة تمثلت فيما يلي:

– 44658 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي، – 450 غرام كوكايين، – 1,25 غرام من القنب الهندي.

وأكدت المديرية أن البضاعة المحجوزة تم ضبطها بحوزة مسافرين قادمين عبر رحلتين جويتين دوليتين من مارسيليا وباريس (فرنسا) على التوالي، قاما بإخفائها بإحكام ضمن أمتعتهما الشخصية.

وأوضح البيان أن العمليتين تؤكدان التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة التجارة غير المشروعة العابرة للحدود، لاسيما المتعلقة منها بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكل ما يمس بصحة المواطن وسلامته، أو من شأنه المساس بالأمن والنظام العموميين.

مقالات ذات صلة
منتوج مرابحة للاستثمار.. جديد الصيرفة الإسلامية في بنك الجزائر الخارجي

منتوج مرابحة للاستثمار.. جديد الصيرفة الإسلامية في بنك الجزائر الخارجي

بلعريبي: رقمنة ملفات السكن الريفي وطنيا في 2024

بلعريبي: رقمنة ملفات السكن الريفي وطنيا في 2024

كل التفاصيل عن تحضيرات المصانع والأسواق لاستقبال رمضان

كل التفاصيل عن تحضيرات المصانع والأسواق لاستقبال رمضان

خلال أيام.. إطلاق 4 منتجات صيرفة إسلامية جديدة

خلال أيام.. إطلاق 4 منتجات صيرفة إسلامية جديدة

سوناطراك: مسابقة انتقاء لتوظيف 1265 عامل

سوناطراك: مسابقة انتقاء لتوظيف 1265 عامل

موعد تسليم السيارات.. إعلان هام من علامة “شيري”

موعد تسليم السيارات.. إعلان هام من علامة “شيري”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد