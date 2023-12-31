جمارك.. هذا ما تم حجزه في رحلتين جويتين دوليتين

تمكن أعوان فحص المسافرين بمفتشية الأقسام للجمارك بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، من حجز بضاعة محظورة لدى مسافرين عبر رحلتين جويتين دولتين.

وأفادت المديرية العامة للجمارك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أعوانها تمكنوا في عمليتين منفصلتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من حجز بضاعة محظورة تمثلت فيما يلي:

– 44658 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي، – 450 غرام كوكايين، – 1,25 غرام من القنب الهندي.

وأكدت المديرية أن البضاعة المحجوزة تم ضبطها بحوزة مسافرين قادمين عبر رحلتين جويتين دوليتين من مارسيليا وباريس (فرنسا) على التوالي، قاما بإخفائها بإحكام ضمن أمتعتهما الشخصية.

وأوضح البيان أن العمليتين تؤكدان التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة التجارة غير المشروعة العابرة للحدود، لاسيما المتعلقة منها بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكل ما يمس بصحة المواطن وسلامته، أو من شأنه المساس بالأمن والنظام العموميين.