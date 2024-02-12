جمارك ورقلة: حجز أكثر من 120 كغ من الكيف المعالج وأكثر من مليون قرص مهلوس خلال 2023

أعلنت مصالح الجمارك بولاية ورقلة عن حجز أكثر من من 120 كغ من الكيف المعالج وأكثر من مليون قرص مهلوس خلال العام الماضي.

حجزت مصالح الجمارك التابعة للمديرية الجهوية بورقلة أزيد من 120 كغ من الكيف المعالج وأكثر من مليون ونصف مليون قرص من المؤثرات العقلية، عام 2023.

فحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية عن المديرة الفرعية للإعلام والاتصال على مستوى المديرية المعنية، فريدة بلحبيب، فقد حجزت كذلك مصالح الجمارك التابعة لمديرية ورقلة والتي يغطي نشاطها ولايات كل من ورقلة وتوقرت والمغير والوادي، “سلاحا ناريا من نوع كلاشينكوف محملا بـ27 طلقة من الذخيرة الحية و 8.587 وحدة من مختلف المواد الاستهلاكية المدعمة وما يفوق عن سبعة أطنان من مادة الشعير و 229.500 علبة سجائر أجنبية من مختلف الأنواع بالإضافة إلى 1.800 كيس من ”الشمة” محلية الصنع”.

المتحدثة أفادت كذلك أن مصالح الجمارك حجزت خلال نفس الفترة “49500 لتر من الوقود و 28.800 وحدة من المفرقعات و 2.820 وحدة من الشماريخ النارية صغيرة الحجم إلى جانب مجموعة من العتاد الحساس تمثلت في 1.840 وحدة من الكاميرات المتنوعة”.

كما أضاف ذات المصدر “أنه جرى حجز كذلك مبلغ مالي قدره 230 ألف دج من العملة الوطنية والأجنبية و أزيد من 2,5 كغ من الفضة فضلا عن بضائع أخرى مختلفة.”

الإذاعة أفادت كذلك أن مجموع عمليات الحجز التي قامت بها الفرق العملياتية بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة خلال السنة الفارطة بالتنسيق مع باقي المصالح الأمنية والتي بلغت قيمة الغرامات المستحقة المترتبة عنها أزيد من 4,5 مليار دج وصل عددها إلى 108 عملية وأسفرت أيضا عن توقيف 130 من الأشخاص المتورطين.