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الجزائر

جمارك وهران تحجز مسدسا وذخيرة وتوقف 8 أشخاص

الشروق أونلاين
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جمارك وهران تحجز مسدسا وذخيرة وتوقف 8 أشخاص

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بوهران خارجي، وبالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز سلاح ناري وكمية من الذخيرة، إضافة إلى مبالغ مالية ومركبات سياحية.

وحسب بيان صادر عن المديرية الجهوية للجمارك بوهران، فقد مكنت العملية من حجز مسدس ناري و12 طلقة حية من عيار 09 ملم، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ 692.000 دينار جزائري، فضلاً عن حجز سيارتين سياحيتين.

كما أسفرت العملية عن توقيف ثمانية أشخاص، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، حيث تم الشروع في الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة بشأنهم.

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