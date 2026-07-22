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رياضة

جمال بلعمري يعود إلى مولودية الجزائر

عمر سلامي
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جمال بلعمري يعود إلى مولودية الجزائر
ح.م
جمتال بلعمري رفقة حاج رجم

أعلن فريق مولودية الجزائر، عن تعيين المدافع الدولي السابق جمال بلعمري في منصب المناجير العام والناطق الرسمي باسم النادي.

وجاء في بيان لفريق مولودية الجزائر، عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: “عيّنت إدارة نادي مولودية الجزائر المدافع السابق للفريق جمال الدين بن العمري في منصب مناجير وناطق رسمي لـ”العميد”، وهذا في إطار تدعيم الإدارة بالكفاءات وأصحاب المجال والخبرة لمواصلة المشروع الرياضي للفريق”.

وكان بن العمري قد دافع عن ألوان مولودية الجزائر خلال موسم 2023-2024، وساهم في تتويج الفريق بلقب البطولة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن تعيين الدولي السابق عدلان قديورة في منصب المدير الرياضي للفريق.

ومن جهة أخرى، أعلن فريق مولودية الجزائر عن تجديد عقد اللاعب ڨاسي يعقوب، إلى غاية 2031.

ومن المنتظر أن تتنقل بعثة “المولودية”، اليوم الأربعاء إلى النمسا، لإجراء تربصها الصيفي.

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