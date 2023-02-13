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رياضة
بعد فسخ عقده مع الوداد البيضاوي

جمال بلعمري يلتحق بالوصل الإماراتي

ع. ع
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جمال بلعمري يلتحق بالوصل الإماراتي

انضم الدولي الجزائري جمال بلعمري إلى نادي الوصل الإماراتي بعد فسخه لعقده مع نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وقال مصدر مقرب من جمال بلعمري أن هذا الأخير مباشرة بعد فسخ عقد مع نادي الوداد البيضاوي المغربي تلقى عديد العروض من أندية جزائرية، لكنه استقر في آخر المطاف بفريق الوصل الإماراتي الذي يحتل المرتبة الثالثة في الدوري الإماراتي للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الرائد نادي الشارقة، ويدربه التقني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وكان جمال بلعمري على وشك تقمص ألوان فريق شبيبة القبائل، لكنه تراجع في آخر لحظة مفضلا اللعب في الإمارات على شكل انتقال حر، رغم أن فريق الشبيبة التزم بتأهيل اللاعب بالجزائر بإجازة خاصة تمنح له من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لكنه فضل التنقل إلى الإمارات.

علما أن بلعمري اللاعب السابق لنادي الخليج السعودي قد وقع للوداد البيضاوي، وبعدها غادره من دون أسباب واضحة، وانتهى الأمر بلقاء سريع بين جمال بلعمري ورئيس الوداد، وبرر اللاعب صعوبة انضمامه لبطل المغرب، وتفهم سعيد الناصيري الأمر، وقبل بفك الارتباط مع جمال وديا.

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