جمال بلماضي: نحن أفضل من جميع الفرق المتأهلة إلى المونديال وقد فزنا على معظمها

فضلا عن نقاط أخرى لِراهن ومستقبل "الخضر"

عقد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، بقاعة المحاضرات التابعة للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وتسبق ندوة بلماضي، مقابلتي أوغندا وتنزانيا، مطلع شهر جوان، لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

أهم ماجاء في ندوة بلماضي الصحفية: