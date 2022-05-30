فضلا عن نقاط أخرى لِراهن ومستقبل "الخضر"
جمال بلماضي: نحن أفضل من جميع الفرق المتأهلة إلى المونديال وقد فزنا على معظمها
عقد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، بقاعة المحاضرات التابعة للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.
وتسبق ندوة بلماضي، مقابلتي أوغندا وتنزانيا، مطلع شهر جوان، لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.
أهم ماجاء في ندوة بلماضي الصحفية:
- جميع اللاعبين مرحّب بهم في المنتخب، باستثناء الذين يعلنون اعتزالهم دوليا.
- ليس مهما أين يقضي محرز عطلته لأنه قدم مبررا طبيا لغيابه.
- لا يمكن الكشف عن تفاصيل إصابة محرز.
- صحة اللاعبين أهمّ من كل المباريات ولن أجبر أي لاعب مصاب على المشاركة في أي لقاء.
- أوغندا فريق صعب وقد سبّبوا مشكلات لمنتخب قوي مثل مالي.
- مستوى المنتخبات في هذه التصفيات متقارب، ولا توجد فرق كبيرة وأخرى صغيرة.
- تابعت اللاعب بن عياد منذ فترة طويلة وهو كفء ويتمتع بشخصية قوية.
- لقد كونّنا مجموعة تستحقّ التأهل إلى المونديال.
- تعرضنا للظلم التحكيمي عدّة مرات منذ فوزنا باللقب الإفريقي في 2019.
- في السنغال كلّ البلد وقف مع إدريسا غويي عندما تعرّض للظلم في فرنسا.
- لكن في الجزائر التزم بعض الصحفيين الحياد، فيما قام آخرون بالدفاع عن الموقف المعاكس.
- اقترحت إجراء حوار مفتوح مع الصحفيين والمحلّلين الرياضيين حول وضع الكرة الجزائرية.
- نحن أفضل من جميع الفرق المتأهلة إلى المونديال وقد فزنا على معظمها.
- خسارتنا أمام الكاميرون في الثواني الأخيرة لم تكن بسبب احتفالنا بهدف توبة.
- في بعض المناصب نحن مضطرون أحيانا لاستدعاء لاعبين يعانون من نقص المنافسة.