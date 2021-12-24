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جمال بلماضي يكشف عن قائمة كان الكاميرون   
رياضة

جمال بلماضي يكشف عن قائمة كان الكاميرون   

الشروق أونلاين
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جمال بلماضي يكشف عن قائمة كان الكاميرون   

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كان الكاميرون 2022، في رحلة الدفاع عن التاج الإفريقي.

حراس المرمى:

رايس وهاب مبولحي، ألكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة.

الدفاع:

عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرات، جمال بن العمري، محمد أمين توقاي، يوسف عطال، حسين بن عيادة، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني، إلياس شتي.

وسط الميدان:

راميز زروقي، هاريس بلقبلة، سفيان بن دبكة، آدم زرقان، سفيان فيغولي، اسماعيل بن ناصر.

الهجوم:

رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة، فريد بولاية، ياسين براهيمي، اسلام سليماني، بغداد بونجاح، محمد الأمين عمورة.

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