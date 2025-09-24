-- -- -- / -- -- --
جمال بلماضي يوجه رسالة لجماهير المنتخب الجزائري (فيديو)

عمر سلامي
ح.م
جمال بلماضي

وجه الناخب الوطني السابق جمال بلماضي رسالة شكر، لجماهير المنتخب الجزائري.

وفي حوار خاص له مع قناة نادي الدحيل، على “يوتيوب”، اغتنم بلماضي الفرصة ليعود قليلا إلى الوراء، ويتوجه بالشكر إلى جماهير “الخضر”.

وقال بلماضي: ” أود أن أغتنم الفرصة لأشكر من أعماق قلبي كل جماهير المنتخب الجزائري، بل كل الشعب الجزائري، على دعمهم، لقد شعرت بمساندتهم في أصعب الظروف التي مررنا بها”.

وأضاف: ” هناك الآن الكثير من اللاعبين الذين انضموا حديثا، وقد عملنا كثيرا من أجل ذلك، وهم جزء من مشروع المستقبل، وأرى أمام المنتخب أياما جميلة، وأنا مشجع للمنتخب الجزائري مدى الحياة”.

وتابع بلماضي مخاطبا جماهير “الخضر”: ” سأبقى جزءا من عائلة المناصرين في كل المباريات والمسابقات القادمة إن شاء الله، واصلوا دعمكم لمنتخبكم، ونحن دائما معا”.

